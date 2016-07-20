Изделия из нержавеющей стали на заказ

Ищете качественную продукцию из нержавеющей стали или цветных металлов? Хотите оригинально оформить дом, офис или террасу с использованием оригинальных элементов? Сравниваете цены и хотите сэкономить, не рискуя надежностью и прочностью готовых конструкций? Тогда Вас обязательно заинтересуют предложения ООО «Доминант». Наша компания успешно работает на региональном рынке металлоизделий, предлагая заказчикам широчайший ассортимент. У нас Вы сможете заказать в любом объеме:



нержавеющий металлопрокат и готовые изделия – перила, ограждения, поручни, лестницы, балконы, козырьки, вывески;

цветной металлопрокат – алюминиевые трубки и трубы, листовой алюминий, латунный прокат;

интерьерные элементы различной формы, размера и назначения – от опорных конструкций до цветочных вазонов;

специализированную продукцию из жаростойкой, высоколегированной и антикоррозионной стали.

Мы производим изделия из нержавеющей стали на заказ на самом современном оборудовании, тщательно подбираем материалы и строго контролируем все этапы изготовления. Как производитель наша компания предоставляет комплексную гарантию качества на всю продукцию и формирует эксклюзивные цены, оперативно выполняет заказы любой сложности и с уверенностью берется за масштабные и нестандартные проекты.

Комплексный сервис: от проекта до установки

ООО «Доминант» — это производственное предприятие полного цикла. Почти 11 лет мы работаем в Ставрополе и поставляем высококачественную продукцию в различные города России. Наша команда состоит из более чем 50 виртуозных мастеров своего дела, которые готовы быстро, точно и профессионально воплотить Ваши инженерные и художественные идеи. Мы предлагаем полный спектр услуг:

подробные консультации;

разработку технического проекта;

помощь в выборе материалов;

создание трехмерных моделей;

изготовление продукции;

монтажные мероприятия;

организация доставки в регионы.

Гарантированное качество по справедливой цене – приоритет нашей работы. Сотрудничая с заказчиками без привлечения коммерческих посредников, мы возлагаем на себя абсолютную ответственность за результат, сохраняем лояльность в ценовых вопросах и выполняем поставленные задачи строго в согласованные сроки. Для консультаций и оформления заявок воспользуйтесь указанными контактами или посетите наш офис.